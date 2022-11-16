Бдительный пенсионер из Москвы помог полиции поймать девять мошенников

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, аферисты находятся под стражей Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали девять аферистов, которые обирали уже пострадавших от мошенников пенсионеров. Поймать злоумышленников помог 70-летний житель столицы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Бдительный мужчина обратился в полицию. Пенсионер сообщил, что ему позвонили якобы сотрудники кредитной организации и предложили помочь с возвратом ранее похищенных денег. Затем неизвестные предложили ему прийти в их офис и принести 300 тысяч рублей. После этого пожилой москвич заподозрил неладное.

Правоохранители провели проверку в офисе в Воротниковском переулке и задержали банду мошенников. Им от 22 до 57 лет. Как выяснилось, подозреваемые, имея на руках базу данных обманутых вкладчиков, звонили им, предлагали юридическую помощь, а также убеждали вложить денежные средства под процент. Установлено три факта преступной деятельности. Общая сумма материального ущерба превышает два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты находятся по стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что жительница Подмосковья перевела 70 тысяч рублей мошеннику за утеплитель по скидке.