Собянин утвердил проект планировки возводимого по программе реновации квартала в ЮЗАО

Сергей Собянин утвердил проект планировки возводимого в рамках реновации жилого квартала в Зюзине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На юго-западе Москвы построят новый жилой квартал по программе реновации. Многоэтажки для москвичей, переселяемых из старого жилья, появятся на улице Одесской в Зюзине. Сейчас на этом месте расположена нежилая застройка, по большей части – автосервисы. На их месте возведут современный квартал с жилыми домами и детским садом.

«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 6,76 га в районе Зюзино (ЮЗАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания более 3 тысяч человек. Территория, на которой построят жилой квартал, расположена неподалеку от станции метро «Нахимовский проспект». Общая площадь застройки составит 144 тысячи квадратных метров, в том числе жилье - 139,4 тысячи квадратных метров. Строители также возведут детский сад на 200 детей. К новому кварталу подведут необходимые инженерные сети, кроме того, в нем построят распределительно-трансформаторный пункт и трансформаторные подстанции.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития семи бывших промзон в разных районах Москвы. Новыми кварталами будут застроены бывшие промышленные территории «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт», «Северянин» и промзона на улице Кусковская. Сейчас эти площадки заняты в основном устаревшими складами, автостоянками и автомойками, гаражами, а также пунктами приема металлолома. На их месте построят жилые дома (в том числе по программе реновации), офисные и общественные здания, физкультурно-оздоровительные комплексы, торговые центры, кафе.

Так, например, промзона «Северянин» общей площадью 27,19 га расположена на северо-востоке Москвы в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе. Здесь будут построены современные жилые кварталы, школы, дет сады, ФОК с бассейном и катком, поликлиника и храм. В результате реализации проекта будет создано 2,5 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около 49,8 миллиардов рублей.

Еще один новый жилой квартал появится в Ростокино, на территории, расположенной между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком «Яуза». Сейчас большую ее часть занимают устаревшие здания, которые используются для промышленных, коммунальных и складских нужд. На их месте возведут современные жилые дома, в том числе жилье по программе реновации. В этом районе будут построены школа на тысячу человек, детский сад на 350 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и торговый центр. Общая площадь застройки составит более полумиллиона квадратных метров, в том числе 453 тысячи квадратных метров жилья. Проект позволит создать комфортные условия для жизни более семи тысяч человек. В ходе его реализации будут созданы 1400 новых рабочих мест.