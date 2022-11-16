Жители Москвы чаще других россиян выбирают удаленную работу

Москва лидирует по числу удаленных сотрудников в России, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи чаще других жителей российских регионов выбирают полностью удаленную работу. Обычно на такой формат переходят специалисты сфер ИТ – 23%, СМИ, маркетинга и рекламы – 11%, а также бухгалтеры – 9%, работники банков – 8%, сообщает «Мослента» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным аналитиков, 22% респондентов из Москвы работают на «удаленке», а еще 16% горожан трудятся в гибридном формате. Остальные 62% опрошенных остались в офисах или других помещениях компании, при этом 74% из них хотели бы работать дистанционно, а 17% – не перешли бы на удаленный формат.

«Москва лидирует по числу удаленных сотрудников в России, а также противоречит общероссийскому тренду, по которому люди чаще работают в гибридном формате (19 процентов), чем полностью удаленно (15 процентов)», — отмечают эксперты.

Ранее KP.RU сообщал, что аналитики назвали профессию гувернера самой высокооплачиваемой для студентов в Москве. В зависимости от знания иностранных языков специалисту готовы платить от 200 до 300 тыс. рублей в месяц.