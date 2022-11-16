Известный музыкант Сергей Летов встал на защиту «невежливых» москвичей

Известный музыкант встал на защиту «невежливых» москвичей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Российский саксофонист Сергей Летов в интервью «Москвич Mag» рассказал, что критиковать жителей столицы за игнорирование вопросов о том, как куда-то пройти или проехать, нельзя. Объяснил артист свое мнение тем, что скорее всего за москвичей принимают тех, кто и сам приехал в столицу совсем недавно. Коренные жители города все больше «размываются» в числе приезжих.

Также музыкант отметил, что не осуждает москвичей за излишний вещизм. Сергей Летов считает, что это отличительная черта для жителей города.

Музыкант рассказал, что застал времена, когда большинство москвичей отличала набожность. В столице все знали, когда наступает очередной православный праздник и поздравляли друг друга с ними. В советское время с такой набожностью боролись – например, в Страстную субботу устраивали концерты, чтобы отвлечь молодежь от крестного хода.

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