Территория Мневниковской поймы станет частью крупного паркового кластера

У москвичей появятся новые веломаршруты для прогулок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мневниковская пойма станет частью крупного паркового кластера. Власти Москвы утвердили проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки на северо-западе столицы. По словам руководителя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в ближайшее время этот район города ждут большие изменения.

«Строительство двух станций метро Большой кольцевой линии «Терехово» и «Мневники», а также реализация модели комплексной застройки стали мощным толчком к развитию территории Мневниковской поймы, которая сегодня преображается на глазах. Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города», - рассказала Юлиана Княжевская.

Два новых моста будут объединены непрерывной велопешеходной дорожкой. Она свяжет между собой обновленные общественные пространства в Крылатском, Хорошево-Мневниках и Филевском парке. Таким образом, эти районы превратятся в единый парковый кластер

Кроме новых мостов в Мневниковской пойме обустроят прогулочную набережную с комфортными спусками к воде, детскими и спортивными площадками. Здесь также будет построена музыкальная академия, новая спортивно-образовательная организация и жилой комплекс с подземным гаражом.

«Реализация проекта позволит сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест, обеспечить целостность пространственной структуры, а также организовать новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мневниковскую пойму с парком «Фили», Гребным каналом и другими точками притяжения», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Один из проектируемых мостов будет вести в сторону района Крылатское, так что у москвичей появится отличный прогулочный маршрут в сторону знаковых спортивных объектов столицы, в том числе к Олимпийской велотрассе. Другой мост поведет пешеходов и велосипедистов в сторону Филевского парка, который является одним из наиболее известных красивых мест Москвы и настоящим памятником садово-паркового искусства.

Напомним, в Москве за последние десять лет создали и реконструировали 886 парков и скверов. Сегодня 90% москвичей живут в шаговой доступности от зеленых зон, в которых можно гулять, отдыхать и заниматься спортом. Кроме того, городские власти привели в порядок 36 набережных.

- Одна из первых и самых больших программ, которую мы с вами задумали и реализовали, это, по сути дела, реконструкция парков Москвы, создание новых парковых территорий, - рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. - Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира. За лет 10 там появляются три-четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий, - подчеркнул Сергей Собянин.