Крупный парковый кластер появится в Москве в районе Мневниковской поймы

Фото: Москомархитектура

На северо-западе столицы построят два велопешеходных моста и набережную Москвы-реки с обустроенными спусками к воде, спортивными и детскими площадками. Проект планировки уже утверждён. Здесь также появятся музыкальная академия, спортивно-образовательный центр, жилой комплекс с подземным гаражом и распределительная подстанция.

«Строительство двух станций метро БКЛ «Терехово» и «Мневники», а также реализация модели комплексной застройки стали мощным толчком к развитию территории Мневниковской поймы, которая сегодня преображается на глазах», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, создаваемая в этом месте «связка» трех районов избавит их жителей от чувства оторванности от остального города.

Фото: Москомархитектура

«Реализация проекта позволит сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест, обеспечить целостность пространственной структуры, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Здесь также откроются новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мневниковскую пойму с парком «Фили», Гребным каналом и другими точками притяжения».

Единая велопешеходная дорожка свяжет мосты. Благодаря этому общественные пространства районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский парк объединятся в парковый кластер.

«Согласно проекту, один из мостов будет вести в сторону Крылатского, благодаря чему повысится доступность знаковых спортивных объектов, включая Олимпийскую велотрассу, - уточнила Марина Елагина, главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Института Генплана Москвы. - Другой – в сторону Филевского парка, который является одним из наиболее известных заповедных мест Москвы, подлинным памятником садово-паркового искусства».