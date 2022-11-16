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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:47

Футболист Юрий Жирков задолжал более 260 тысяч рублей за аренду участка под строительство дома в Москве

На звезду российского спорта подали в суд
Мила ГЕНЬ
На Юрия Жиркова подали в суд

На Юрия Жиркова подали в суд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Светлогорского городского округа подала в суд иск о взыскании с футболиста Юрия Жиркова задолженности по договору на передачу в аренду городских земель. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда столицы Марию Михайлову.

Истец хочет взыскать задолженность по арендной плате земельного участка. Всего известный футболист не выплатил по договору 260 тысяч 424 рубля. Земельный участок арендовали под строительство индивидуального жилого дома. Задолженность накопилось за 2,5 года – с июля 2019-го по декабрь 2021 года.

Иск приняли к производству, ответчика пригласили на беседу, которая состоится 17 ноября.

Ранее KP.RU писал, что на Ларису Гузееву подали иск в суд Москвы на сумму в более 100 тыс. рублей. Сообщается, что во время ремонта в доме телеведущей соседские стены покрылись трещинами. Пострадавшие считают, что это результат неправильных действий нанятых рабочих.