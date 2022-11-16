Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале «Активный гражданин»

Мэр Москвы предложил горожанам проголосовать в "Активном гражданине" за формат празднования Нового года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи сами выберут, как именно столица в этом году отметит новогодние праздники. Голосование по поводу формата проведения Нового года в Москве будет проходить на портале «Активный гражданин». Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья», - написал Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что новогодние праздники являются самыми любимыми для россиян, и детей, и взрослых. Традиционно они наполнены радостью и светлыми ожиданиями. Сергей Собянин напомнил, что за свою многовековую историю столица пережила множество серьезных испытаний. Одним из самых трагических событий стала битва под Москвой во время наступления фашистов в 1941 году.

«Люди, страна, экономика испытывали чудовищное напряжение. Миллионы семей переживали личную трагедию. Половина европейской части страны была под пятой оккупантов. Каждая копейка была на счету. И, казалось бы, ни о каких праздниках не могло быть и речи, - отметил Сергей Собянин. - Но если мы обратимся к хронике тех лет, то увидим, что это не так. Назло невзгодам, назло врагам решили сделать праздник для детей и взрослых».

Мэр Москвы уверен, что даже в самых трагических обстоятельствах нельзя впадать в депрессию, забывать о своих традициях и отказываться от человеческих радостей.

«Это как раз то, что нужно было врагу. Но так не произошло», - подчеркнул Сергей Собянин.

В то время как тысячи россиян защищают нашу страну и участвуют в специальной военной операции, перед нами сейчас тоже стоит такой выбор. Но совсем отказываться от праздников нельзя, считает мэр города.

«Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу», - подчеркнул Собянин, предложив москвичам сделать свой выбор.

Глава города уверен, что праздничные мероприятия могут принести пользу. Новогодние ярмарки и развлечения поддержат малый и средний бизнес, и без того понесший серьезные потери во время пандемии. Кроме того, часть доходов от новогодних мероприятий можно будет перечислить на поддержку участников СВО.

«Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них - что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Может, не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома», - написал мэр.