На улице Перерва в Москве столкнулись два автомобиля Фото: Департамент транспорта Москвы

На улице Перерва в районе дома 58 в Москве столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ДТП произошло днем 16 ноября. В числе участников аварии две легковушки, одна из которых — автомобиль такси.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В дорожном ведомстве уточнили, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что на съезде с ТТК на Шоссе Энтузиастов в Москве утром 16 ноября полностью перекрыли движение из-за столкновения двух грузовиков. В 9:20 последствия аварии устранили и проезд автомобилей на участке возобновили.

Напомним, в среду, 16 ноября 2022 года, в Москве ожидают небольшой снег, гололедицу и до двух градусов мороза. Такие погодные условия повышают аварийность на дорогах, водителям следует быть особо осторожными.