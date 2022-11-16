Жительницу Москвы посадят на 1,5 года за выброшенного в мусоропровод младенца Фото: прокуратура Москвы

Жительницу Москвы приговорили к 1,5 годам лишения свободы за покушение на убийство собственной новорождённой дочери. Марина Барышникова завернула младенца в пакет и сбросила в мусоропровод. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается что Барышникова, ещё когда поняла что беременна, не встала на учёт ни в одной медицинской организации, и никак не озаботилась благополучным развитием плода. Когда же подошло время рожать, женщина сделала это у себя дома, в ванной. 14 апреля 2022 года у неё родилась вполне жизнеспособная девочка, в квартире на Северном бульваре.

Барышникова запеленала новорождённую дочь, затем положила её в полиэтиленовый пакет и выбросила с высоты девятого этажа в мусоропровод. Чудом младенец выжил, сразу после обнаружения девочка была госпитализирована. Сейчас её, а также пятилетнего сына женщины взяли под опеку государственные службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что женщина выбросила с балкона 11 этажа в Москве свою годовалую дочь, чтобы отомстить мужу после ссоры.