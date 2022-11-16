Мастер ногтевого сервиса из Москвы предостерегла от опасности домашнего маникюра Фото: Анастасия Носова

Мастер ногтевого сервиса из Москвы Юлия рассказала об опасности маникюра на дому. Как пояснила девушка в интервью «Мосленте», есть две причины выбрать салон: мастера там не отвлекаются на домашние дела и гарантия стерильности.

Юлия отметила, что в России распространен маникюр на дому. Сама девушка предпочитает ходить в салоны, то же самое она рекомендует и всем. Первая причина — это окружающая обстановка.

— Когда приходишь к мастеру домой, сидишь на тесной кухне, пока в соседней комнате спит муж, на плите варится борщ, по столу ходит кот… Атмосфера дома расслабляет, мастер не может в таких условиях выложиться на сто процентов, — поделилась мастер.

В салоне же меньше отвлекающих факторов.

Вторая причина — чистота и стерильность. На домашнем маникюре мастер не сможет гарантировать, что инструменты и помещение в должной степени убраны и дезинфицированы.

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