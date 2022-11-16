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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:45

Мастер ногтевого сервиса из Москвы предостерегла от опасности домашнего маникюра

Матера, которые работают на дому, не могу гарантировать стерильности
Мила ГЕНЬ
Мастер ногтевого сервиса из Москвы предостерегла от опасности домашнего маникюра Фото: Анастасия Носова

Мастер ногтевого сервиса из Москвы предостерегла от опасности домашнего маникюра Фото: Анастасия Носова

Мастер ногтевого сервиса из Москвы Юлия рассказала об опасности маникюра на дому. Как пояснила девушка в интервью «Мосленте», есть две причины выбрать салон: мастера там не отвлекаются на домашние дела и гарантия стерильности.

Юлия отметила, что в России распространен маникюр на дому. Сама девушка предпочитает ходить в салоны, то же самое она рекомендует и всем. Первая причина — это окружающая обстановка.

— Когда приходишь к мастеру домой, сидишь на тесной кухне, пока в соседней комнате спит муж, на плите варится борщ, по столу ходит кот… Атмосфера дома расслабляет, мастер не может в таких условиях выложиться на сто процентов, — поделилась мастер.

В салоне же меньше отвлекающих факторов.

Вторая причина — чистота и стерильность. На домашнем маникюре мастер не сможет гарантировать, что инструменты и помещение в должной степени убраны и дезинфицированы.

Ранее KP.RU писал, что сотрудница сферы клининга пожаловалась на отношение жителей Москвы к уборщицам.