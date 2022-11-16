Стоимость парковки на загруженных улицах Москвы подорожает с 24 декабря

Изменения затронут лишь 8,6% московских улиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с 24 декабря на ряде улиц изменится стоимость парковки. Максимальный трафик – 450 рублей за час стоянки – повышать не станут, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Изменения не затронут большую часть московских улиц, цена поменяется лишь на 8,6% парковочного пространства. Стоимость возрастет лишь в тех местах, где загруженность стоянок достигает 100%. Такая мера разгрузить парковки на 10-15%, а местным жителям будет проще оставить автомобиль на улице.

Кроме того, на 27 улицах, наоборот, цена снизится. Например, в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре тариф изменится с 150 до 80 рублей за час, а на Пантелеевской улице и Лужнецком проезде – с 80 до 40 рублей.

Также в столице появится больше стоянок для владельцев парковочных разрешений: другие водители не смогут оставить на них свои автомобили. Сейчас таких парковок уже более 1,8 тысячи. Их организуют по просьбе горожан.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве цена проезда по карте «Тройка» вырастет до 50 рублей с 2 января 2023 года. Подорожание останется ниже уровня инфляции в России.