Повышенный уровень угрозы теракта ввели в аэропортах Москвы с 10 ноября 2022 года

В Шереметьево и Домодедово подтвердили информацию о максимальном уровне защиты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево с 10 ноября ввели максимальный уровень безопасности в связи с угрозой терактов, сообщили «Известия», ссылаясь на письмо Ространснадзора в адрес авиапредприятий и перевозчиков.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в тексте.

В Домодедово и Шереметьево газете заявили, что у них поддерживается необходимый уровень защиты, во Внуково на запрос журналистов не ответили. Кроме того, по данным источника издания, повышенный уровень угрозы теракта действует и в «Пулково». Однако в авиагавани эту информацию комментировать отказались, отметив, что все меры по авиационной и транспортной безопасности выполняются.

Также информацию о максимальном, третьем уровне безопасности подтвердили агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта Домодедово. Он действует в авиагавани с четверга, 10 ноября.

«В Домодедово реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани», — добавили в пресс-службе.

Ранее KP.RU сообщал, что бандиты ограбили мужчин на 4 млн долларов в аэропорту Домодедово.