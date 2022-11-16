Синоптик Волосюк заявила о сильном снегопаде в Москве 18 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преддверие выходных, как и сам уикенд, ознаменуются в Москве сильными снегопадами, метелью и морозами. Уже в эту пятницу, 18 ноября, столицу накроет обильным снегом, о чём сообщает РИА Новости, со ссылкой на прогноз ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Елены Волосюк.

Конец текущей недели в Москве будет холодным, около -10 градусов по Цельсию, ветреным, и с частыми и обильными снегопадами. К концу воскресенья на город вывалится около 40 % месячной нормы осадков. Завалов и высоких сугробов ожидать не стоит, но пройти и проехать всё же вероятно будет уже сложнее, чем в начале недели.

Начнётся всё с пятницы, 18 ноября, когда снегопады заметно усилятся, и поднимется достаточно сильный ветер. Волосюк предупреждает, что погодные условия в этот день будут очень тяжёлыми, и ситуация постепенно начнёт налаживаться только днём субботы.

А вот в воскресенье уже немного потеплеет. Относительно пятничных и субботних -10 градусов будет порядка -5-7 градусов, что соответствует средним нормам декабря, а не ноября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве началась полноценная метеорологическая зима, пришедшая на три дня позже обычных показателей 1991-2020 годов.