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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:12

Жителей Москвы приглашают на празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ

Праздник пройдёт на территории «Городской фермы»
Сергей КУДРИН
Жителей Москвы приглашают на празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ

Жителей Москвы приглашают на празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Празднование дня рождения Деда Мороза состоится в Москве на ВДНХ, на территории «Городской фермы», и все жители столицы приглашены поучаствовать в этом мероприятии. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу фермы.

Мероприятие пройдёт двумя днями, 19 и 20 ноября. Для гостей Деда Мороза приготовили новогодние квесты, мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и посещение Дома Снегурочки. Также каждый участник праздника сможет написать письмо главному волшебнику страны, чтобы получить шанс на исполнение своей небольшой мечты.

В Доме Снегурочки посетители смогут пострелять из лука и поиграть в разнообразные спортивные и настольные игры, а в 18:00 состоится массовый квиз с вопросами об истории самого празднования Нового года. Напомним, официальный день рождения Деда Мороза - 18 ноября, именно в этот день в Великом Устюге начинается настоящая зима, и все начинают готовиться к грядущему празднику.

Ранее KP.RU сообщал о том, что готового плана новогодних мероприятий в Москве пока нет - он будет составляться по ситуации, в зависимости от обстановки в стране и мире.