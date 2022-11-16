Жителей Москвы приглашают на празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ Фото: Кирилл ЧАЩИН

Празднование дня рождения Деда Мороза состоится в Москве на ВДНХ, на территории «Городской фермы», и все жители столицы приглашены поучаствовать в этом мероприятии. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу фермы.

Мероприятие пройдёт двумя днями, 19 и 20 ноября. Для гостей Деда Мороза приготовили новогодние квесты, мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и посещение Дома Снегурочки. Также каждый участник праздника сможет написать письмо главному волшебнику страны, чтобы получить шанс на исполнение своей небольшой мечты.

В Доме Снегурочки посетители смогут пострелять из лука и поиграть в разнообразные спортивные и настольные игры, а в 18:00 состоится массовый квиз с вопросами об истории самого празднования Нового года. Напомним, официальный день рождения Деда Мороза - 18 ноября, именно в этот день в Великом Устюге начинается настоящая зима, и все начинают готовиться к грядущему празднику.

Ранее KP.RU сообщал о том, что готового плана новогодних мероприятий в Москве пока нет - он будет составляться по ситуации, в зависимости от обстановки в стране и мире.