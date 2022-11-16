Жители Москвы могут сообщать о зимних проблемах через портал «Наш город»

Оставить сообщение можно по нескольким зимним темам, среди них - «Мой двор», «Моя дорога», «Холод в подъезде», «Общественный транспорт» и другие Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале «Наш город» москвичи вновь могут сообщить о проблемах, характерных для зимнего сезона, в частности, о неубранном снеге и сосульках, обледеневших дорожках во дворах или плохо отапливаемых подъездах, рассказали в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

«На портале «Наш город» появились традиционные зимние темы. Теперь горожане могут сообщить о проблемах, типичных для холодных месяцев года», — сказано в сообщении.

Оставить сообщение можно по нескольким зимним темам. Среди них – «Мой двор», «Моя дорога», «Холод в подъезде», «Общественный транспорт», «Городская территория», «Мой парк», «Государственные учреждение», «Торговля и реклама», «Складирование реагентов в помещениях общего пользования». Например, в разделе «Мой двор» горожане могут рассказать о плохом содержании катка или складировании грязного снега на газонах.

Весенне-летние темы снова появятся на портале «Наш город» уже весной 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредили о 20-сантиметровых сугробах 20 ноября в Москве. Сейчас высота снежного покрова в столице достигает пяти сантиметров.