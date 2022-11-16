Вильфанд предупредил о снежных заносах в Московском регионе 18 ноября

В Москве и Подмосковье вновь ожидается снегопад Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и Подмосковье в четверг, 17 ноября, прогнозируется метель и ветер до 15 метров в секунду. К пятнице порывы усилятся до 17 метров в секунду, а снегопад продолжится. На улицах образуются снежные заносы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«А вот дальше ситуация будет более сложная. 18 ноября ночью снег будет уже умеренный, ветер будет усиливаться до 17 м/с, поэтому уже не только метель, но и снежные заносы ожидаются», — отметил синоптик.

По словам метеоролога, в пятницу в столичном регионе ожидаются обильные атмосферные осадки в виде снега.

Ранее KP.RU сообщал, что Вильфанд спрогнозировал январские морозы в Москве. В ночь на 20 ноября подморозит до -9…-14 градусов. Похолодание связано с тем, что в столицу придет область высокого давления.