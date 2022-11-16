Почта Деда Мороза откроется в «Союзмультпарке» на ВДНХ 18 ноября

На ВДНХ отметят День рождения Деда Мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

День рождения Деда Мороза традиционно отмечается в России 18 ноября. В честь праздника на территории ВДНХ в «Союзмультпарке» с 11:00 заработает сказочная почта, сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

В этот день всем посетителям центра подарят лимитированные новогодние открытки. На них гости смогут написать послания для зимнего волшебника – Дедушки Мороза. После этого письма опустят в специальный почтовый ящик, его разместят в фойе «Сюзмультпарка».

Уточняется, что почта Деда Мороза на ВДНХ будут открыта до конца декабря. Все письма от ркбят доставят в резиденцию волшебника. Дня участия необходимо приобрести билет в мультимедийный развлекательно-развивающий центр.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичей пригласили на празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ. Мероприятия пройдут на территории «Городской фермы». Гостей ждут новогодние квесты, мастер-классы по созданию елочных игрушек, квиз и прочее.