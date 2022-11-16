Легковой автомобиль загорелся на пересечении улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве загорелся легковой автомобиль на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая. Движение на участке затруднено, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных Дептрансом кадрах видно, что машина вспыхнула прямо во время движения. Информация о пострадавших не сообщается.

На месте работают оперативные службы города. Пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия выясняются. Движение осложнено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что три человека пострадали в аварии с двумя легковушками и грузовиком в Солнечногорске. Авария произошла на 61-м километре федеральной трассы М-10 16 ноября. Троих пассажиров госпитализировали в медицинское учреждение, у одного из них диагностировали клиническую смерть.

Еще одна авария произошла утром 16 ноября в поселке Мостовик под Сергиевом-Посадов. Водитель BMW врезался в припаркованный на обочине грузовик, иномарка загорелась. Автомобилист погиб.