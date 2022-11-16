Ространснадзор: Аэропорты Москвы перевели в режим повышенной опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 ноября 2022 года в московских аэропортах был введён режим повышенной опасности, который обычно применяется в случае, если полётам угрожает какая-то дополнительная помеха. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на советника руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

По словам Чертока, на обычном распорядке перелётов со стороны пассажиров это никак не отразится, и обычно такие режимы вводятся не более чем на 15 суток. Людей просто просят чуть более ответственно отнестись к стандартной процедуре прибытия в аэропорт заранее, желательно за три часа до вылета самолёта, чтобы точно успеть пройти все досмотровые процедуры.

Требования же к администрациям аэропортов, в связи с вводимым режимом повышенной опасности, не разглашаются. Однако Черток отметил, что все инструкции уже разосланы, и по сути являются просто усилением мер безопасности. Также отмечается, что подобные режимы работы аэропортов могут быть продлены, в зависимости от целесообразности и внешних факторов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в московских аэропортах также введён режим повышенной опасности теракта.