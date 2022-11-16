Треш-блогера Финесс не стали арестовывать после скандала в ресторане Москвы

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Дорогомиловский суд Москвы принял решение не арестовывать треш-блогера Юлию Финесс, за то что девушка с ножом в руке ворвалась 10 ноября в здание общепита «Вкусно – и точка!». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

Финесс, она же Максимовская Ю. В., обвиняли по статье о хулиганстве с применением оружия, ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следствие ходатайствовало о заключении её под стражу, однако суд отклонил это требование, и принял решение отправить блогера под домашний арест до 10 января 2023 года. Также девушке запретили общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и иными средствами связи.

Стоит отметить, что это не окончательный приговор - разбирательство всё ещё идёт, и блогер может оказаться за решёткой на срок до семи лет. В частности дело усугубляется другим уголовным делом, возбуждённым после того, как Финесс оскорбила нескольких полицейских, что задерживали её во время «пранка».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Юлию Финесс задержали в московском ресторане быстрого питания «Вкусно – и точка!», после того как она ворвалась внутрь с ножом в руке, и (по сообщениям очевидцев) угрожала одному из посетителей убийством.