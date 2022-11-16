Собянин: Доходы от новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку спецоперации

Доходы от новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку спецоперации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доходы от новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку спецоперации и солдат, находящихся на фронте и в приграничных районах России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РИА Новости.

Как заявляет мэр Москвы, несмотря на то что страна находится в сложном положении - отмена новогодних праздников всё ещё не очевидна. Собянин напомнил, что даже в годы Второй Мировой войны советские власти не стали отменять празднование Нового года, так как этот праздник вселяет в людей надежду, является отдушиной и позволяет отвлечься от трудностей.

Также Собянин подчеркнул, что сейчас многие задумываются о том, чтобы не проводить праздник и направить сэкономленные деньги на помощь военным. Однако чиновник отметил, что это не совсем верные рассуждения, так как Москва зарабатывает непомерно больше на новогодних мероприятиях, чем тратит. И направить в поддержку стоило бы именно вырученные деньги, а не сэкономленные.

Мэр столицы также отметил, что опубликовал в своих соцсетях голосование для жителей города, чтобы те сами решали, хотят они праздничных мероприятий или нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что программа новогодних мероприятий в Москве до сих пор не определена, и будет формироваться в зависимости от ситуации в стране.