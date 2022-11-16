Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает студентов на стажировку

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих соцсетях о наборе студентов городских колледжей и вузов на стажировку в новый фармацевтический комплекс. Им руководит российская биотехнологическая компания «Биокад», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Фармкомплекс «ПК-137» находится на площадке «Алабушево» и выпускает лекарства для поликлиник и больниц столицы по офсетному контракту. Вузовская молодежь сможет участвовать в процессе производства препаратов и в обслуживании техники. Желающим также предложат прокачать свои теоретические и практические навыки в департаменте IT. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента ОЭЗ и более 1,7 тысячи человек.

«Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры, - отметил глава ведомства. - Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством».

Во время отбора на летний сезон на предприятие поступило рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. Благодаря этому 110 одаренных студентов поработали в разных структурных и территориальных подразделениях BIOCAD. Причем, согласно данным внутренней статистики, из них каждому четвертому предложили дальнейшее трудоустройство по итогам стажировки. В планах компании - расширение сотрудничества с образовательными заведениями Москвы.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, такое взаимодействие создает условия для непрерывной подготовки сотрудников и обеспечения кадрами новых производств.

«По нашим оценкам, потребность только одной отрасли медоборудования и биофармы оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года», – уточнил Дегтев.