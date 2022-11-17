Галереи Москвы стали доступнее для маломобильных жителей столицы

Специалисты ЦОМП смогут сопроводить маломобильных пассажиров до 21 культурной площадки города Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров в Москве будут помогать маломобильным жителям столицы добираться на наземном общественном транспорте до галерей и выставочных залов в районах мегаполиса, сообщает столичный Дептранс. Это стало возможно благодаря соглашению, которое заключило подразделение мэрии с объединением «Выставочные залы Москвы».

- Теперь специалисты ЦОМП смогут сопроводить маломобильных пассажиров до 21 культурной площадки города, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Чтобы инспекторы помогли пассажиру наземного общественного транспорта добраться до выставочного зала, руководство учреждения должно подать заявку в ЦОМП на сайте, в приложении «Метро Москвы» или через чат-бота Александру.

Сотрудники Центра уже оказывают сопровождение для маломобильных посетителей музеев, культурных центров, а также социальных учреждений. Пассажиров обслуживают с 5:30 до 01:00.

Как сообщал KP.RU ранее, Дептранс объяснил, почему в Москве эвакуируют машины без номеров даже при оплаченной стоянке.