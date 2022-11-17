В центре Москвы пресечена незаконная реконструкция здания 1860 года

Госинспекция по недвижимости Москвы.

К двухэтажному нежилому зданию XIX века незаконно была надстроена мансарда. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

В ходе инспекции в центре Москвы специалисты контрольного ведомства обнаружили, что нарушены технические параметры и высотные отметки административного здания по адресу: ул. Воронцовская, вл. 2/10, стр. 1.

«Арендатор нарушил договорные обязательства и требования законодательства. Он самовольно осуществил надстройку объекта – реконструировал чердачное помещение и возвел мансарду. При этом здание расположено на земельном участке, где не разрешено строительство или реконструкция», – рассказал Иван Бобров.

В настоящее время надстроенная часть здания демонтирована, его параметры приведены в соответствие с технической документацией.

За 10 месяцев на территории Центрального административного округа было демонтировано 282 самостроя общей площадью более 9,2 тысячи квадратных метров.

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