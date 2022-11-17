Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания импортозамещающих фармпроизводств

В Москве будут созданы четыре импортозамещающих производства медицинских препаратов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве будут созданы новые импортозамещающих производства лекарств. Высокотехнологичные предприятия наладят выпуск препаратов, которые сейчас закупаются за рубежом. Решение о привлечении инвесторов для создания четырех фармацевтических производств принял мэр Москвы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы приняло решение провести четыре электронных конкурса на право заключения государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов) на поставку лекарственных препаратов. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

По условиям контрактов, инвесторы обязуются наладить на территории столицы производство 74 лекарственных препаратов международных непатентованных наименований. В этом списке - иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные средства. Поставщики должны будут создать производства за два – четыре года. В свою очередь правительство Москвы в течение четырех – пяти лет возьмет на себя обязательства по закупкам выпускаемой продукции на общую сумму 17,85 миллиарда рублей. Таким образом, столичные власти гарантируют бесперебойные поставки медицинских препаратов в учреждения здравоохранения столицы.

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов на общую сумму 72,7 миллиарда рублей. Четыре из них гарантируют создание в столице производства лекарств и изделий медицинского назначения. Еще один договор обеспечит город детским питанием.

«В настоящее время три производства введены в эксплуатацию, начаты поставки продукции для городских нужд», - уточнили в пресс-службе.

Практика офсетных контрактов благоприятно сказывается на промышленном и инвестиционном развитии города. Офсетный контракт дает инвесторам и бизнесу гарантии сбыта продукции. Город же получает поставки необходимых товаров и услуг по стабильным ценам. Кроме того, такой механизм хорошо сказывается на рынке труда.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что город, заключая офсетные контракты, выбирает наиболее востребованную продукцию. Если выпуск такой продукции является стратегически важным, столица готова заключать офсетный контракт на срок до 10 лет и давать производителю гарантии долгосрочных закупок.

Для стимулирования инвесторов московская мэрия снизила минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов. С 1 июля он уменьшился с одного миллиарда рублей до 100 миллионов рублей.