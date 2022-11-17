Московского фотографа посадили на 13 лет за растление трех девочек во время съемки

Суд первой инстанции признал Ярослава Полякова виновным в трех преступных эпизодах Фото: "КП" Архив

Известный работой со звездами отечественного шоубиза фотограф Ярослав Поляков признан виновным в растлении трех девочек, не достигших возраста 14 лет, и приговорен к 13 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

Приговор вынесен Лефортовским районным судом Москвы 16 ноября 2022 года. Преступления были совершены в период с 2018 по 2020 год. Жертвами стали девочки, которых фотограф снимал в своей студии, оборудованной на съемной квартире на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС. Действия фотографа квалифицировали по части 4 статьи 132 УК РФ как действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Ярослав Поляков сотрудничал со многими российскими звездами, в том числе Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Гошей Куценко и другими.

Ранее KP.RU сообщил о задержании мужчины, который подозревается в совершении развратных действий в отношении двух малолетних детей в Москве.