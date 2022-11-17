Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика17 ноября 2022 12:22

Росреестр: Новые квартиры в Москве стали покупать в два раза реже

Количество проданных квартир в столичных новостройках в октябре 2022 года оказалось на 53,8% меньше, чем в октябре 2021-го
Ирина РЕБРИКОВА
Спрос на квартиры в новостройках Москвы продолжает падать

Спрос на квартиры в новостройках Москвы продолжает падать

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре 2022 года в Москве было заключено 4597 договоров на приобретение жилья в новостройках, и этот показатель оказался более чем в два раза - на 53,8% - меньше показателя октября 2021-го, следует из официального сообщения столичного управления Росреестра. Снижение зафиксировано и по отношению к сентябрю 2022 года - на 40,1%.

- Статистика октября наглядно показывает смещение спроса со строящихся объектов в сторону уже готового жилья. Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант «здесь и сейчас», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Эксперт объясняет это в том числе разной динамикой цен на первичном и вторичном рынке. Если зайстройщики не готовы идти на заметные уступки, что заметно по неизменившимся в октябре ценам, то частные владельцы объектов недвижимости готовы делать скидки потенциальным покупателям, что делает этот сектор более привлекательным для клиента.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в столице падает спрос на элитное жилье. При этом владельцы таких объектов недвижимости продолжают повышать цены на них.