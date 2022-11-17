Росреестр: Новые квартиры в Москве стали покупать в два раза реже

Спрос на квартиры в новостройках Москвы продолжает падать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре 2022 года в Москве было заключено 4597 договоров на приобретение жилья в новостройках, и этот показатель оказался более чем в два раза - на 53,8% - меньше показателя октября 2021-го, следует из официального сообщения столичного управления Росреестра. Снижение зафиксировано и по отношению к сентябрю 2022 года - на 40,1%.

- Статистика октября наглядно показывает смещение спроса со строящихся объектов в сторону уже готового жилья. Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант «здесь и сейчас», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Эксперт объясняет это в том числе разной динамикой цен на первичном и вторичном рынке. Если зайстройщики не готовы идти на заметные уступки, что заметно по неизменившимся в октябре ценам, то частные владельцы объектов недвижимости готовы делать скидки потенциальным покупателям, что делает этот сектор более привлекательным для клиента.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в столице падает спрос на элитное жилье. При этом владельцы таких объектов недвижимости продолжают повышать цены на них.