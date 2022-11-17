Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализован на площади 50 квадратных метров

В Москве продолжают тушить рынок "Садовод". Фото: кадр из видео

Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке «Садовод» в Москве на площади 50 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по столице. Сообщение о возгорании на торговой площадке на юго-востоке города поступило в 13:52. В 15:08 пожарные смогли остановить распространение огня. Сейчас тушение пламени продолжается.

- Произошло загорание в двух торговых павильонов текстильной продукции на общей площади 50 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

С территории рынка эвакуировали порядка 150 продавцов и покупателей. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас с пожаром борются 98 человек, задействовано 28 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на юго-востоке Москвы загорелся известный рынок «Садовод». Видео с работой пожарных очевидцы опубликовали в соцсетях. По предварительной информации, пожар начался с торгового контейнера с нижним бельем.