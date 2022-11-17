Собянин заявил о решении создать в Москве федеральный центр беспилотных авиасистем

В России сегодня используется около 40 тысяч гражданских беспилотников различного назначения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве будет создан федеральный центр беспилотных летательных аппаратов. Он появится на базе индустриального парка «Руднево» на юго-западе Москвы. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации подписали мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

«Еще в недалеком прошлом беспилотники были дорогостоящей игрушкой, на которую смотрели очень скептически. Сегодня даже в рамках военных операций очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы, - отметил Сергей Собянин. - В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспортировка, это высокоточные съемки, это создания цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства».

Новый федеральный центр будет координировать инновации в области создаваемых беспилотных авиасистем. Он объединит конструкторские бюро, опытное и серийное производство. По словам мэра Москвы, уже в этом году в индустриальном парке «Руднево» будет выделено около 120 тысяч квадратных метров площадей для производителей беспилотников и беспилотных систем. В будущем под такие предприятия планируется отдать до 500 тысяч квадратных метров площадей технополиса. Для испытаний беспилотников вокруг индустриального парка будет создана особая зона свободных полетов. Она займет площадь более 100 га и будет простираться в высоту на 500 метров.

Резиденты федерального центра займутся разработкой и конструированием новых моделей беспилотников различного назначения, а также будут совершенствовать уже существующие модели и внедрять в них технологии искусственного интеллекта. На базе центра планируется объединить ведущих российских разработчиков, что позволит сократить отставание от мировых лидеров отрасли и снизить зависимость от импорта технологий. Уже известно, что одним из резидентов «Руднево» станет группа компаний «Аэромакс» - один из ведущих российских производителей беспилотников.

На базе технополиса также появится авиационный учебный центр, который будет готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. К обучению привлекут лучшие вузы страны, специализирующиеся на проектировании беспилотников и подготовке технического персонала для них. Кроме того, в «Руднево» будет организована школа творчества для молодежи. В ней дети начиная со школьного возраста будут учиться конструировать беспилотники и управлять ими.

В России сегодня используется около 40 тысяч гражданских беспилотников различного назначения. За пять лет их производство выросло в 2,5 раза. Ежегодно в нашей стране выпускается до 20 тысяч летательных аппаратов. В Москве производство беспилотных систем выросло более чем в 4 раза.