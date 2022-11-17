Детский сад на 300 детей с бассейном появится в Нагатино-Садовниках в 2025 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый детский сад с бассейном, который планируют построить в Москве, в районе Нагатино-Садовники, сможет вместить в себя 300 детей. Проект трехэтажного здания уже согласован, он должен быть введён в эксплуатацию в 2025 году. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Сообщается, что детский сад займет площадь в 4766,18 квадратных метров. Его фасад исполнят из клинкерной плитки и керамических плит, с фибробетоновым барельефом и увеличенными зонами остекления.

На территории планируется возвести три спортивные площадки, 12 площадок для групповых занятий и живой уголок. Рядом с детским садом также построят площадку для парковки автомобилей на 16 машиномест.

Располагаться новый детсад будет между Варшавским шоссе, Проектируемым проездом № 5529, руслом Москвы-реки, границей промышленной зоны № 2 Варшавское Шоссе и Нагатинской улицей. В пешей доступности станция метро «Нагатинская» и Третье транспортное кольцо.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на севере Москвы готовятся к открытию новые детский сад и школа.