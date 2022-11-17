Больше 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве до конца ноября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие две недели ноября в Москве откроются более 150 катков с искусственным льдом. Возле каждого такого катка будут обустроены раздевалки, кафе, пункты проката коньков и защиты, а также медицинские пункты. Об этом пишет пресс-служба московской администрации.

Катки планируют открывать не только в центре города. Главными точками их расположения станут жилые дворы, парки и другие природные территории Москвы. Сейчас в комплексе городского хозяйства активно намораживают искусственный лёд.

Искусственные катки строятся следующим образом: сперва укладывается слой песка, сверху на который кладётся целлофановое покрытие. Поверх этого выкладываются плотные резиновые маты, внутри которых прокладываются трубки. Через них циркулирует хладоноситель, поддерживающий агрегатное состояние льда. Затем подключаются замораживающие установки и намораживается ледяное покрытие толщиной до 12 сантиметров.

В администрации добавили, что у каждого катка будут установлены также туалеты, а сотрудники будут постоянно следить за безопасностью на объекте и поддерживать состояние катка при помощи спецтехники.

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