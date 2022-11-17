Расписание поездов Рижского направления в Москве изменится 22-23 ноября

Фото: пресс-служба ЦППК

Из-за строительства транспортно-пересадочного узла «Рижская» в Москве несколько изменится расписание движения поездов на Рижском направлении. С 01:00 22 ноября до 04:00 23 ноября поезда будут ходить не так, как могли привыкнуть многие пассажиры. Об этом пишет Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Так, в связи с временными ограничениями поезда от Рижского вокзала и до него соответственно ходить не будут. Все составы будут останавливаться на Площади трёх вокзалов, а также на Курском вокзале. Дальше придётся добираться иными способами, если вам нужно именно на Рижский. Также сообщается что будет увеличен интервал движения поездов, местами до 18 минут.

В ведомстве уточнили, что в районе будущего ТПУ с 22 по 23 ноября будут проводить работы по перемещению железнодорожных путей на новую ось, из-за чего поезда просто не смогут там проехать. Пассажирам советуют пользоваться станцией D2 «Рижская».

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 15 ноября в Москве временно изменена схема движения на севере, северо-западе и северо-востоке города.