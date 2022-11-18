Ефимов: Столичная компания поставила городу почти 600 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает обеспечивать жителей необходимой продукцией в том числе с помощью офсетных контрактов. Первой подписавшей с городом такой документ стала биотехнологическая компания «Биокад». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по договору предприятие наладило выпуск лекарств для онкологических и аутоиммунных пациентов. Город использует эти препараты с 2021 года.

«За все время столица получила от компании около 600 тысяч упаковок готовой продукции, - отметил заммэра. - Из них почти 300 тысяч – в январе – сентябре этого года».

Контракт предусматривает поставки лекарств для лечения социально значимых болезней в течение почти семи лет. Для этого компания создала в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде комплекс фармацевтического производства «ПК-137». Его общая площадь - 43 тысячи квадратных метров! На производстве заняты более 170 человек. Комплекс применяет систему контроля качества по международным стандартам (GMP), высокотехнологичное производственное оборудование, передовые инженерные решения. Есть и собственные химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что офсеты в фармацевтической отрасли столицы оформлены ещё с двумя предприятиями - «Р-Опра» и Московским эндокринным заводом.

«Это позволяет наладить бесперебойное обеспечение жителей столицы необходимыми препаратами, а также прогнозировать спрос на продукцию и оптимизировать издержки», - пояснил глава ведомства.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение еще четырех электронных конкурсов на офсетные контракты для поставки городу лекарств. Среди них - выпуск препаратов по 43 международным непатентованным наименованиям – противоопухолевых, антипсихотических, противовоспалительных и кардиопротективных. Инвестиции составят при этом миллиард рублей. Ещё один контракт - на производство четырех препаратов - иммунодепрессантов и противоопухолевых. Вложения - 800 миллионов рублей. Начало поставок в обоих случаях - в 2026 году.

Два других офсета касаются выпуска в 2026 году противоопухолевых лекарств с инвестициями в 400 миллионов рублей, а также в 2025 году - кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов с вложениями не менее 300 миллионов рублей.