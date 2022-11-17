В Подольске пассажиры сообщили в полицию о таксисте, у которого в машине был снаряд от РПГ Фото: "КП" Архив

В подмосковном Подольске пассажиры такси обратились в полицию с просьбой проверить водителя, который возит с собой снаряд от ручного противотанкового гранатомета.

Мужчина вызвал машину 17 ноября, водитель прибыл точно в срок, но когда пассажир собирался садиться в салон, он достал из-под сиденья снаряд, предположительно, от РПГ.

С собой опасную вещь он возить не стал, а оставил возле мусорных контейнеров на углу магазина.

Когда пассажир доехал до места, он вызвал полицию. Возле магазина стражи порядка нашли боеприпасы, сейчас проводится проверка, сообщает Пятый канал.

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