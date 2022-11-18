Ефимов: В технополисе «Москва» построят миллион квадратных метров недвижимости под производства

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил о расширении площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках. Для размещения высокотехнологичных предприятий ее увеличат более чем в два раза - с 32 до 77 гектаров. Планы по развитию площадок ОЭЗ презентовали будущим инвесторам на роуд-шоу. Известно, что производственные сооружения с готовой инженерной инфраструктурой все более востребованы с каждым годом. Тем более, что создание новых передовых технологий и запуск современных высокотехнологичных производств являются ключевой задачей российской экономики. Между тем, в ОЭЗ уже не осталось свободного места на площадке в Печатниках.

«Сегодня там на площади 460 тысяч квадратных метров размещается 130 компаний, создано более пяти тысяч рабочих мест, - отметил заммэра. - В ближайшие 10 лет мы планируем построить на площадке “Печатники” еще около миллиона квадратных метров помещений. Это даст дополнительные возможности для локализации».

Развернувшие в ОЭЗ свои мощности предприятия вправе оформить статус резидента и затем получать существенные налоговые льготы. Например, освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, таможенных пошлин, уменьшение до двух процентов ставки налога на прибыль. Сюда также входят льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия. Далее инвестор может выкупить такой участок за один процент от кадастровой стоимости.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в «Печатниках» разместились 48 компаний-резидентов ОЭЗ.

«Среди них - производители микроэлектроники, оптики, робототехники, новых материалов и медицинского оборудования, - пояснил глава ведомства. - За все время работы в ОЭЗ они вложили в свое развитие около 20 миллиардов рублей».

По данным гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, уже сейчас инвесторы активно интересуются перспективными площадками ОЭЗ. Логично, поскольку особая экономическая зона постоянно движется вперёд.

«За пять лет общее количество предприятий-резидентов ОЭЗ Москвы выросло почти вдвое – с 50 до 91 предприятия, - рассказал Дегтев. - Спрос на площади производственного назначения огромный как со стороны тех, кто хотел бы локализовать производство в особой экономической зоне столицы, так и действующих резидентов, компании которых можно отнести к быстрорастущим».