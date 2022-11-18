Собянин: завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Через два-три года власти планируют запустить российскую платформу по производству электромобилей Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости поделился планами по работе завода «Москвич». По словам градоначальника, первая сборка автомобилей запланирована уже на следующей неделе.

«С уходом «Рено» «Москвич» находится на простое, но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет на параметры объемов работы, сопоставимые с тем периодом, когда там было «Рено», - сказал Собянин.

Он добавил, что через два-три года власти планируют запустить российскую платформу по производству электромобилей.

Ранее KP.RU со ссылкой на Сергея Собянина сообщал, что проблемы из-за ухода иностранных компаний в Москве удалось решить уже практически во всех сферах экономики. По словам мэра, уход зарубежных инвесторов предоставил отечественному бизнесу возможность для развития. Опустевшие ниши стали очень быстро заполняться российскими товарами.