Собянин заявил о решении проблем после ухода импортных компаний в Москве

Собянин заявил о решении проблем из-за ухода импортных компаний в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы. Как заявил мэр столицы в интервью РИА Новости, их удалось устранить уже практически во всех сферах экономики.

— Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально, — сообщил Сергей Собянин.

Глава Москвы обратил внимание на то, что уход иностранных инвесторов дал дополнительные возможности отечественному бизнесу. Ниши, где традиционно преобладал импорт, стали стремительно заполняться местными производителями.

При этом в первое время отечественные предприниматели были обеспокоены произошедшим. Власти встречались с ними онлайн и каждый раз отмечали волнение и напряжение. Также Сергей Собянин добавил, что инвестиции ушедших иностранных компаний остались в Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве появится федеральный центр беспилотных авиасистем.