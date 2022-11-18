Владислав Овчинский: на западе Москвы построят рыбный завод

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Рыбное производство построят в Можайском районе на западе Москвы. Такое решение одобрено Градостроительно-земельной комиссией столицы. Для его создания выделено неиспользуемое здание в 3-м Дорогобужском переулке. Ранее строение реконструировали с нарушениями. Долгое время оно простаивало. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, благодаря проекту в городе дополнительно появится около 250 рабочих мест.

«Выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует наладить к 2025 году», – отметил глава ведомства.

По его словам, пустующее здание превратится в предприятие, которое послужит росту промышленного потенциала столицы. А жители смогут лакомиться вкусными качественными продуктами местного производства. Параллельно со строительством рыбного завода в городе реализуется еще несколько проектов по созданию пищевых предприятий.

«В Троицком округе появится пищевой кластер общей площадью около 160 гектаров, - рассказал Овчинский. - Там смогут разместиться небольшие производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и многие другие. По плану первые корпуса будут доступны для аренды в 2025 году».

Напомним, с этой весны по программе антикризисной поддержки бизнеса столичные власти начали выделять инвесторам, реализующим в Москве масштабные инвестиционные проекты, в аренду участки за один рубль в год. Такая ставка действует для тех, кто локализует производство на городской земле. На сегодня подписано уже 11 таких договоров. Среди инвесторов - производители архитектурного бетона, макаронных и кондитерских изделий, разработчик электронных компонентов, приборостроительный комплекс, мясоперерабатывающий завод, комплекс по выпуску комплектующих для пожарной спецтехники и другие.