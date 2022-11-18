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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:26

Собянин: Москва может обойтись без фактических заимствований в 2023 году

По словам мэра, текущее положение трудно назвать блестящим, но никакого обвала не произошло
Наталья КОЛМЫКОВА
Тот дефицит, который Москва перекрывает заимствованиями, скорее всего, носит технический характер

Тот дефицит, который Москва перекрывает заимствованиями, скорее всего, носит технический характер

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ситуация в экономике выправилась после кризисов и, хотя текущее положение трудно назвать блестящим, никакого обвала, который предсказывался в феврале-марте, не произошло. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Конечно, сложности есть в экономике, было бы странно их отрицать. Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыль этих предприятий, где обвал был наиболее явный», - сказал мэр.

Комментируя вопрос о заимствованиях, Собянин подчеркнул, что с точки зрения бюджета столица чувствует себя достаточно уверенно, а тот дефицит, который город перекрывает заимствованиями, скорее всего, технический характер носит.

«Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований, но если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки у Москвы минимальный», - пояснил градоначальник.

Ранее KP.RU сообщил о том, что завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе. Сергей Собянин также сообщил о планах запустить российскую платформу по производству электрокаров.