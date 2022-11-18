Собянин: Москва может обойтись без фактических заимствований в 2023 году

Тот дефицит, который Москва перекрывает заимствованиями, скорее всего, носит технический характер Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ситуация в экономике выправилась после кризисов и, хотя текущее положение трудно назвать блестящим, никакого обвала, который предсказывался в феврале-марте, не произошло. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Конечно, сложности есть в экономике, было бы странно их отрицать. Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыль этих предприятий, где обвал был наиболее явный», - сказал мэр.

Комментируя вопрос о заимствованиях, Собянин подчеркнул, что с точки зрения бюджета столица чувствует себя достаточно уверенно, а тот дефицит, который город перекрывает заимствованиями, скорее всего, технический характер носит.

«Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований, но если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки у Москвы минимальный», - пояснил градоначальник.

Ранее KP.RU сообщил о том, что завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе. Сергей Собянин также сообщил о планах запустить российскую платформу по производству электрокаров.