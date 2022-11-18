Собянин рассказал о росте спроса на товары, произведенные в Москве

Рост спроса на отечественные товары обусловлен сокращением импорта Фото: Иван МАКЕЕВ

После ухода зарубежных компаний наблюдается рост интереса к товарам, произведенным в Москве. Он обусловлен сокращением импорта, преимущественно европейского, который стал заполняться продукцией российского производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, рост отечественного производства, которое заместило импорт, составляет от 5-7% и до 50% в разных сегментах.

«Это и фармацевтика, и пищевка, и технологии, и потребительские материалы и оборудование», - пояснил Собянин.

Ранее KP.RU со ссылкой на Сергея Собянина сообщал о решении проблем после ухода импортных компаний в Москве. Мэр столицы отметил, что проблемы, возникшие после ухода зарубежных компаний из России, решены практически во всех сферах экономики. Градоначальник также сообщил новость о скором запуске российской платформы по производству электрокаров.