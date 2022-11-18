«Фобос»: снегопад пройдет в Москве в ночь на воскресенье 20 ноября

В ночь на воскресенье в Москве ожидают снегопад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снегопад прогнозируют в Москве в ночь на 20 ноября, передают РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую. Ожидается, что к утру выпадет 5-7 мм осадков.

Она добавила, что за минувшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.

На портале Гидрометцентра России прогноз погоды обещает снег вплоть до понедельника. В ночь с 19 на 20 ноября ожидается облачность и небольшой снег, который местами переходит в умеренный. На дорогах образуется гололедица. Температура составит от минус 5 до минус 7 градусов.

Также отметим, что 19 и 20 ноября в столице днем будет от двух до четырех градусов мороза. Ночами термометры покажут от -5 до -7. Во все дни до конца недели ветер будет дуть с востока или северо-востока со скоростью в 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 18 ноября будут метель и снежные заносы. Также жителей и гостей столицы предупредили о гололедице на дорогах. По прогнозам синоптиков, снег будет лежать теперь до весны.