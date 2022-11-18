В Богородском районе зеленую зону рядом с жилыми домами освободили от самостроя

Госинспекция по недвижимости Москвы.

Нарушение было устранено, в результате на месте самостроев появится газон. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Пять нелегальных построек находились во дворе жилых домов по адресу: улица 4-я Гражданская, владение 25 (рядом).

«Строения были расположены по соседству с многоквартирными домами в зоне зеленых насаждений. Объекты общей площадью 297 квадратных метров были построены без разрешительной документации и использовались для ведения хозяйственной деятельности и в складских целях. Земельный участок также не предоставлялся под строительство, разрешения на стройку и ввод объектов в эксплуатацию не выдавались. Приняты меры по пресечению нарушения и освобождению земельного участка», – рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

В настоящий момент демонтаж завершен. Специалисты Госинспекции по недвижимости аккуратно разобрали самострой так, что ни одно дерево не пострадало. Освобожденная территория будет благоустроена, здесь появится газон.

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