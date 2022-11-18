Синоптик Леус: снежный покров в Москве увеличился до 9 сантиметров

Снежный покров в Москве увеличился до 9 сантиметров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве увеличивается снежный покров, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. За прошедшие сутки высота его выросла еще на один сантиметр.

На базовой метеостанции столицы ВДНХ зафиксировали увеличение снежного покрова еще на один сантиметр, теперь его высота составляет 9 сантиметров.

На других метеостанциях города отмечают высоту снежного покрова около 6-8 сантиметров. Как отметил синоптик, такие значения характерны для первой декады декабря.

Напомним, как писал KP.RU, в ночь на 20 ноября в Москве ожидают снегопад. В погодном центре «Фобос» заявили, что к утру в столице выпадет 5-7 мм осадков.

Также снег будет идти и до этого — 18 и 19 ноября. Сопровождать его будет ветер до 12 метров в секунду. В Гидрометцентре России сообщили о том, что осадки будут небольшими, местами умеренными. В пятницу синоптики прогнозируют метель и гололедицу.