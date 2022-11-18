Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер

В СССР и России выпущено более 18 тысяч самолетов марки «Ту». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве появится сквер Туполева: имя знаменитого авиаконструктора будет носить территория на набережной реки Язузы в Басманном районе. Сквер расположен рядом со зданием конструкторского бюро «Туполев». Решение увековечить таким образом имя одного из основоположников отечественной авиации принял мэр Москвы Сергей Собянин.

«В память об авиаконструкторе Андрее Николаевиче Туполеве (1888-1972) безымянной озелененной территории, расположенной в Басманном районе, рядом с главным зданием ПАО «Туполев» - вдоль набережной реки Яузы, носящей имя Академика Туполева, вблизи примыкания к ней Елизаветинского пер., присвоено наименование - сквер Туполева. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Свое имя сквер получил в честь 100-летия основания опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Андрея Туполева, которое отмечается в 2022 году.

Андрей Туполев – выдающийся советский ученый и авиаконструктор. Под его руководством в конструкторском бюро было разработано около 300 моделей и модификаций самолетов. Из них 90 было реализовано в опытных образцах и более 40 строились серийно. На самолётах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 перелётов, вошедших в историю. Всего было произведено более 18 тысяч самолетов марки «Ту».

Андрей Туполев рано проявил интерес к авиации. Еще в 1908 году, во время учебы в Императорском Московском техническом училище, он серьёзно увлёкся аэродинамикой. В 1909 году поступил в Воздухоплавательный кружок, а в 1916 – 1918 годах участвовал в работах первого в России авиационного расчётного бюро. Именно он опытным путем доказал, что легкий дюралюминий должен использоваться вместо дерева при строительстве самолетов, а не тяжелое железо. В 1925 году авиаконструктор создал свой первый самолет - цельнометаллический двухмоторный ТБ-1, который отличался высокими лётными данными и считался одним из лучших бомбардировщиков в мире. А в 1939 году появился первый самолет серии «Туполев» - фронтовой бомбардировщик «Ту-2».

Туполев и его бюро начиная с 1920-х годов создавали тяжёлые бомбардировщики, по своим конструктивным и компоновочным решениям на долгие годы определившие пути развития тяжёлых самолётов как военного, так и гражданского назначения. На самолётах Туполева советские лётчики впервые садились на Северный полюс. На его машинах экипажи Чкалова и Громова выполнили рекордные перелёты из Москвы в США.

По инициативе Туполева был создан первый отечественный реактивный пассажирский самолёт «Ту-104», положивший начало массовой эксплуатации пассажирских реактивных лайнеров во всем в мире.