Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года

До конца этого года будет проведен технический пуск на оставшемся участке БКЛ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая кольцевая линия московского метро заработает в ближайшее время: до конца 2022 года на ней проведут технический пуск. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 18 ноября осмотрел ход работа по реконструкции станции «Варшавская» в составе БКЛ.

«Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшемся участке: северо-восточный, восточный и южный, таким образом, кольцо замкнется, - рассказал Сергей Собянин. - Мы находимся на южном участке, это старая ветка, Каховская-Каширская, которая была самая короткая и самая невостребованная, идет ее полная реконструкция, по сути дела новое строительство, интеграция в БКЛ».

Сейчас общая готовность кольца составляет 97%, в том числе полностью закончена проходка тоннелей. После того, как Каховская линия войдет в состав Большой кольцевой линии, интервал движения поездов сократится в несколько раз - до 1,6 минуты. У москвичей и гостей столицы появится возможность без пересадки доезжать до десятков районов Москвы. Запуск Большого кольца и открытие в его составе станции «Варшавская» сделают комфортнее поездки по городу для жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, в которых проживают более 370 тысяч человек.

После запуска БКЛ нагрузка на Кольцевую линию метро снизится на 25%, еще на 16% уменьшится загруженность Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки. Станция «Каширская» Замоскворецкой линии метро разгрузится на 23%, а «Севастопольская» - на 35%. Легче будет дышаться и на московских автотрассах. После ввода нового участка метро на 8% уменьшится нагрузка на Каширское шоссе, на 12% - на проспект Андропова, Варшавское шоссе разгрузится до 7%. Пробок на дорогах станет меньше, а воздух – чище, что поможет улучшить экологическую ситуацию в этих районах Москвы.

Сейчас на станции метро «Варшавская» строители монтируют инженерные коммуникации, обустраивают фасады входных павильонов и заканчивают архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне. Кроме того, специалисты занимаются благоустройством территории вокруг станции. Общая готовность работ составляет 82%.

Каховская ветка была самой короткой линией московского метро – всего 3,3 километра. Она была открыта в августе 1969 года, на ней обустроили всего три станции – «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». До реконструкции ветка была мало востребована у горожан: в день ею пользовались только несколько десятков тысяч человек. На линию выпускали укороченные поезда, и ходили они реже - интервал движения составлял 5 минут.

После того, как Каховская линия войдет в состав БКЛ, интервал движения на ней сократится до 1,6 минуты. Она позволит пассажирам гораздо быстрее добираться до разных районов города. Например, время в пути от станции «Варшавская» до крупного транспортно-пересадочного узла «Печатники» сократится в 4 раза – с 48 до 12 минут, а до аэропорта «Внуково» в 2 раза – до 40 минут.