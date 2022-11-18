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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:31

Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года

Строительство последнего участка БКЛ практически завершено
Ксения БОГДАНОВА
До конца этого года будет проведен технический пуск на оставшемся участке БКЛ.

До конца этого года будет проведен технический пуск на оставшемся участке БКЛ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая кольцевая линия московского метро заработает в ближайшее время: до конца 2022 года на ней проведут технический пуск. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 18 ноября осмотрел ход работа по реконструкции станции «Варшавская» в составе БКЛ.

«Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшемся участке: северо-восточный, восточный и южный, таким образом, кольцо замкнется, - рассказал Сергей Собянин. - Мы находимся на южном участке, это старая ветка, Каховская-Каширская, которая была самая короткая и самая невостребованная, идет ее полная реконструкция, по сути дела новое строительство, интеграция в БКЛ».

Сейчас общая готовность кольца составляет 97%, в том числе полностью закончена проходка тоннелей. После того, как Каховская линия войдет в состав Большой кольцевой линии, интервал движения поездов сократится в несколько раз - до 1,6 минуты. У москвичей и гостей столицы появится возможность без пересадки доезжать до десятков районов Москвы. Запуск Большого кольца и открытие в его составе станции «Варшавская» сделают комфортнее поездки по городу для жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, в которых проживают более 370 тысяч человек.

После запуска БКЛ нагрузка на Кольцевую линию метро снизится на 25%, еще на 16% уменьшится загруженность Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки. Станция «Каширская» Замоскворецкой линии метро разгрузится на 23%, а «Севастопольская» - на 35%. Легче будет дышаться и на московских автотрассах. После ввода нового участка метро на 8% уменьшится нагрузка на Каширское шоссе, на 12% - на проспект Андропова, Варшавское шоссе разгрузится до 7%. Пробок на дорогах станет меньше, а воздух – чище, что поможет улучшить экологическую ситуацию в этих районах Москвы.

Сейчас на станции метро «Варшавская» строители монтируют инженерные коммуникации, обустраивают фасады входных павильонов и заканчивают архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне. Кроме того, специалисты занимаются благоустройством территории вокруг станции. Общая готовность работ составляет 82%.

Каховская ветка была самой короткой линией московского метро – всего 3,3 километра. Она была открыта в августе 1969 года, на ней обустроили всего три станции – «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». До реконструкции ветка была мало востребована у горожан: в день ею пользовались только несколько десятков тысяч человек. На линию выпускали укороченные поезда, и ходили они реже - интервал движения составлял 5 минут.

После того, как Каховская линия войдет в состав БКЛ, интервал движения на ней сократится до 1,6 минуты. Она позволит пассажирам гораздо быстрее добираться до разных районов города. Например, время в пути от станции «Варшавская» до крупного транспортно-пересадочного узла «Печатники» сократится в 4 раза – с 48 до 12 минут, а до аэропорта «Внуково» в 2 раза – до 40 минут.