Внук известного художника Лансере рассказал о его трагедии в Москве

Щусев поспособствовал получению жилья для семьи товарища. Они поселились в доме на углу Милютинского и Боброва переулков. Фото: maps.yandex.ru

Художник Евгений Лансере-младший рассказал «Мосленте» о трагедии своего знаменитого деда, который в 1934 году перебрался в Москву.

Евгений Лансере-старший приехал в нынешнюю столицу в начале 30-х годов прошлого века по просьбе архитектора Алексея Щусева. Художник должен быть помочь с оформлением Казанского вокзала.

Евгений Лансере-старший приехал в нынешнюю столицу в начале 30-х годов прошлого века по просьбе архитектора Алексея Щусева. Фото: Александр Грибовский/ТАСС

Щусев поспособствовал получению жилья для семьи товарища. Они поселились в доме на углу Милютинского и Боброва переулков. Семье Лансере досталась квартира с семью комнатами и кухней площадью в 220 квадратных метров. Но через четыре года в ходе «уплотнения» к ним подселили соседей. Это для семьи академика живописи стало большой трагедией, рассказал его внук.

Позднее Алексей Щусев смог добиться разрешения для Лансере на строительство стены, которая отделила их от соседей. Те получили большую часть кухни и три комнаты. С тех пор столичное здание носит имя художника, его называют «домом Лансере».

Ранее KP.RU писал, что в историческом центре Москвы приводят в порядок здание начала ХХ века.