Поезда МЦД-2 пойдут по измененному графику 19 и 20 ноября в Москве

Поезда МЦД-2 пойдут по измененному графику 19 и 20 ноября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября поезда МЦД-2 и электрички Курского направления Московской железной дороги будут курсировать по измененному расписанию и укороченным маршрутам, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Временные ограничения связаны с возведением МЦД-4.

В частности, поезда от станции Рижской до станции Курской будут ходить в этот период раз в час. Также увеличат интервалы для электричек, идущих от станции Царицыно до Курского вокзала.

- Часть электричек проследуют укороченными маршрутами от/до станции Царицыно с увеличенными интервалами от 15 минут, - уточняется в сообщении.

Интервалы между поездам Рижского направления увеличат до получаса. При этом некоторые составы со стороны станции Нахабино пойдут более короткими рейсами от/до Курского вокзала, Рижского вокзала и станции Стрешнево.

На весь упомянутый период отменят движение по одному из главных путей от Курского вокзала до станции Люблино. Вместо этого вида транспорта пассажирам советуют пересесть на автобусы и электробусы, поезда Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро или электрички Павелецкого направления. При этом не советуют совершать пересадку на метро на станции МЦД-2, так как она перегружена.

Ранее KP.RU сообщил, что технический запуск Большой кольцевой линии метро в Москве произведут уже в 2022 году.