В трех перинатальных центрах Москвы родители могут наблюдать за малышами онлайн

За детьми, родившимися недоношенными, мамы и папы смогут наблюдать онлайн Фото: Артем КИЛЬКИН

Три перинатальных центра столицы присоединились к проекту, благодаря которому родители новорожденных, которые находятся в отделениях реанимации или патологии, могут наблюдать за своими детьми онлайн с помощью приложения на смартфоне, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Камеры видеонаблюдения расположены прямо в кувезах и доступны в любое время суток.

Проект работает уже два года. До сих пор в нем участвовали только Морозовская детская ГКБ, роддом инфекционной КБ № 2 и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. А теперь проектом могут воспользоваться мамы и папы детей, которые появились на свет в перинатальных центрах медкомплекса «Коммунарка», ГКБ имени Н.Э. Баумана и ГКБ имени М.П. Кончаловского.

- Чтобы получить доступ к видео, одному из родителей необходимо написать заявление... и указать адрес электронной почты, куда придет ссылка на видеотрансляцию. Доступ к ней может предоставить заведующий отделением или лечащий врач, - уточняется в сообщении.

Медики решают вопрос о доступе после оценки состояния новорожденного. Если оно тяжелое, доступ могут и не дать. Также доступ к онлайн-наблюдению не дадут, если вес ребенка меньше одного килограмма. Записи с камер не сохраняют и не используют в дальнейшем.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье медики спасли с начала 2022 года более 200 детей, которые родились с экстремально низким весом менее одного килограмма.