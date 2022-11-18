Стали известны новые подробности убийства девушки на юго-западе Москвы

Стали известны подробности убийства девушки на юго-западе Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

18 ноября, на территории Тамбовской области был задержан 25-летний подозреваемый в убийстве Юлии Ткачевой из Мариуполя на юго-западе Москвы. Следователи установили обстоятельства смерти девушки и озвучили предварительные данные по этому делу. Об этом пишет Телеграм-канал ГСУ СК по столице.

Согласно предварительной версии следствия, подозреваемый познакомился с девушкой незадолго до всего случившегося, и очень скоро между ними вспыхнул конфликт на почве того, что воздыхатель не получал взаимной реакции на свои ухаживания. Девушка не отвечала на его знаки внимания и не хотела начинать романтические отношения.

Также следователи получили записи с камер видеонаблюдения, на которые попал момент убийства возле метро «Зюзино».

Помимо предполагаемого убийцы, был также задержан его возможный подельник. Он мог помочь подозреваемому быстро уехать из Москвы после совершённого преступления.